Врач-онколог рассказала, как стать пациентом федеральной клиники

Пациентам с онкологией больше не требуется направление лечащего врача на госпитализацию, обследование или консультацию в федеральные клиники. Обратиться в них они могут самостоятельно, если своевременно не получили необходимую помощь в территориальной медицинской организации. При этом их примут бесплатно по медицинскому полису. Об этом в четверг, 4 февраля, журналистам рассказала заместитель генерального директора по лечебной работе Центра радиологии Галина Алексеева.

"С 1 января действует новый порядок направления пациентов в федеральные центры. Пациенты больше не привязаны к своим регионам, поскольку платить за их лечение будет не региональный, а Федеральный фонд ОМС", - сказала она.

Алексеева также назвала основания для обращения в федеральную клинику. В их числе может быть нетипичное течение заболевания, отсутствие эффекта от проводимого лечения, риск хирургического лечения, связанный с наличием сопутствующего заболевания, необходимость дополнительного обследования, повторных хирургических вмешательств или комплексной предоперационной подготовки.