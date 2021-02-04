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"Все боятся назвать причину": друг о смерти Василия Ланового

Новости
    04.02.2021, 14:41
Текст:   Олег Усков

Музыкант Вячеслав Моцардо, близкий друг скончавшегося 28 января Народного артиста СССР Василия Ланового, назвал причину его смерти.

Фото: Александр Куров/ТАСС
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Напомним: актер умер в реанимации от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

По мнению Моцардо, здоровье Ланового окончательно подкосило то, что он и во время пандемии не прекращал выступать. При этом музыкант обвинил в трагедии организаторов концертов: "эти люди видели, что Лановой кашляет, и все равно заставляли его выступать", передает KP.RU.

К слову, стоит отметить, что актер и сам признавался в последнем интервью, которое дал перед Новым годом, что спектакль от 24 декабря играл, уже очень плохо себя чувствуя.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"Почему, когда другие артисты вообще не выходят из дома, сидят на самоизоляции, он ездил на эти выступления? В концертах причина трагедии", - уверен Моцардо. Акцентировав, что "об этом все боятся сказать".

"Я понимаю: у Ланового возраст, ему исполнилось 87 лет, но чтобы так нелепо погибнуть...", - грустит друг артиста.

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