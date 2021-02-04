"Все боятся назвать причину": друг о смерти Василия Ланового

Музыкант Вячеслав Моцардо, близкий друг скончавшегося 28 января Народного артиста СССР Василия Ланового, назвал причину его смерти.

Напомним: актер умер в реанимации от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

По мнению Моцардо, здоровье Ланового окончательно подкосило то, что он и во время пандемии не прекращал выступать. При этом музыкант обвинил в трагедии организаторов концертов: "эти люди видели, что Лановой кашляет, и все равно заставляли его выступать", передает KP.RU.

К слову, стоит отметить, что актер и сам признавался в последнем интервью, которое дал перед Новым годом, что спектакль от 24 декабря играл, уже очень плохо себя чувствуя.

"Почему, когда другие артисты вообще не выходят из дома, сидят на самоизоляции, он ездил на эти выступления? В концертах причина трагедии", - уверен Моцардо. Акцентировав, что "об этом все боятся сказать".

"Я понимаю: у Ланового возраст, ему исполнилось 87 лет, но чтобы так нелепо погибнуть...", - грустит друг артиста.