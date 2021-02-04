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04.02.2021 23:10
Рубрика: Экономика

Идем по плану

Экономика находится на стадии восстановления
Текст: Владимир Климанов
Российская газета - Столичный выпуск № 24(8375)
В Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина с министром экономического развития Максимом Решетниковым, где были подведены итоги экономического развития страны в 2020 г.

Общенациональный план разрабатывался и был принят в жестких условиях 2020 года. Фактически правительству нужно было утвердить документ, который определил направления и мероприятия по достижению национальных целей, первоначально утвержденных президентом в мае 2018 г., но вынужденно скорректированных в июле 2020 г. План содержит широкий комплекс мероприятий по ускорению роста экономики, опираясь на использование новых технологий, цифровизацию, стимулирование экспорта и сохранение в определенных сегментах импортозамещения.

Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
Мишустин: Большинство мероприятий общенационального плана исполняется

Подразумевается, что одним из важных элементов плана является развитие рынка труда. Формируется система адресных выплат и социальное казначейство. Планируется ускорение темпов строительства, в том числе жилищного, для чего, в частности, предусматривается существенное изменение законодательства, регулирующего вопросы строительства, а также действия по консолидации функций застройщиков. Предусматривается система мер, обеспечивающая готовность новым вызовам эпидемиологического характера.

Разработанный первоначально в конце мая, в период острой фазы пандемии, план несколько месяцев проходил обсуждение. Поэтому фактически к моменту своего утверждения в начале октября его первый этап, предусматривающий адаптацию экономики и социальной сферы к кризису, оказался выполненным. Сейчас мы находимся на стадии восстановления, которая предусматривает как собственно восстановительный рост экономики, так и снижение безработицы, рост реальных доходов населения. И определенные успехи в этом вопросе есть: даже Международный валютный фонд в конце января 2021 г. пересмотрел в лучшую сторону свой прогноз роста экономики России - до 3% по концу текущего года. С августа по декабрь количество безработных снизилось с 4,8 млн до 4,4 млн человек.

Быстрее планируемого растет число самозанятых, а вот ситуация в сфере малого предпринимательства в целом остается пока неопределенной. Вероятно, действия плана должны быть усилены в данном вопросе.

Число безработных снижается, быстрее планируемого растет количество самозанятых

Отдельным блоком в плане предусматривается поддержка регионов. И в этом вопросе главным фактом является то, что финансовые потоки в форме межбюджетных трансфертов субъектам РФ в 2020 г. увеличились практически в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. Возникли новые формы и механизмы работы федерации с регионами, например, реализация индивидуальных программ развития отсталых регионов или увеличение сроков предоставления бюджетных кредитов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Минэкономразвития допускает восстановление доходов россиян в 2021 году

Подводя итоги, можно отметить, что выполнена третья часть Общенационального плана восстановления экономики, то есть почти 200 мероприятий из 515 (38%). Оказана антикризисная поддержка широкого спектра - помощь людям, бизнесу, регионам - в период ограничений, связанных с пандемией. Кроме того, были приняты системные меры, появились новые инструменты и механизмы для создания экономики будущего.

Однако планируемых мероприятий остается еще немало. На ситуацию может повлиять не только реализация Общенационального плана, но и новые внешние вызовы, а также возможность новых волн пандемии.

* Об авторе: Руководитель Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС

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