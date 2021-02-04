В Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина с министром экономического развития Максимом Решетниковым, где были подведены итоги экономического развития страны в 2020 г.

Общенациональный план разрабатывался и был принят в жестких условиях 2020 года. Фактически правительству нужно было утвердить документ, который определил направления и мероприятия по достижению национальных целей, первоначально утвержденных президентом в мае 2018 г., но вынужденно скорректированных в июле 2020 г. План содержит широкий комплекс мероприятий по ускорению роста экономики, опираясь на использование новых технологий, цифровизацию, стимулирование экспорта и сохранение в определенных сегментах импортозамещения.

Подразумевается, что одним из важных элементов плана является развитие рынка труда. Формируется система адресных выплат и социальное казначейство. Планируется ускорение темпов строительства, в том числе жилищного, для чего, в частности, предусматривается существенное изменение законодательства, регулирующего вопросы строительства, а также действия по консолидации функций застройщиков. Предусматривается система мер, обеспечивающая готовность новым вызовам эпидемиологического характера.

Разработанный первоначально в конце мая, в период острой фазы пандемии, план несколько месяцев проходил обсуждение. Поэтому фактически к моменту своего утверждения в начале октября его первый этап, предусматривающий адаптацию экономики и социальной сферы к кризису, оказался выполненным. Сейчас мы находимся на стадии восстановления, которая предусматривает как собственно восстановительный рост экономики, так и снижение безработицы, рост реальных доходов населения. И определенные успехи в этом вопросе есть: даже Международный валютный фонд в конце января 2021 г. пересмотрел в лучшую сторону свой прогноз роста экономики России - до 3% по концу текущего года. С августа по декабрь количество безработных снизилось с 4,8 млн до 4,4 млн человек.

Быстрее планируемого растет число самозанятых, а вот ситуация в сфере малого предпринимательства в целом остается пока неопределенной. Вероятно, действия плана должны быть усилены в данном вопросе.

Число безработных снижается, быстрее планируемого растет количество самозанятых

Отдельным блоком в плане предусматривается поддержка регионов. И в этом вопросе главным фактом является то, что финансовые потоки в форме межбюджетных трансфертов субъектам РФ в 2020 г. увеличились практически в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. Возникли новые формы и механизмы работы федерации с регионами, например, реализация индивидуальных программ развития отсталых регионов или увеличение сроков предоставления бюджетных кредитов.

Подводя итоги, можно отметить, что выполнена третья часть Общенационального плана восстановления экономики, то есть почти 200 мероприятий из 515 (38%). Оказана антикризисная поддержка широкого спектра - помощь людям, бизнесу, регионам - в период ограничений, связанных с пандемией. Кроме того, были приняты системные меры, появились новые инструменты и механизмы для создания экономики будущего.

Однако планируемых мероприятий остается еще немало. На ситуацию может повлиять не только реализация Общенационального плана, но и новые внешние вызовы, а также возможность новых волн пандемии.

* Об авторе: Руководитель Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС