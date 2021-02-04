Вышел новый трейлер ретро-детектива с Хабенским "За час до рассвета"

Многосерийный ретро-детектив "За час до рассвета" обзавелся новым трейлером. Ролик размещен на YouTube-канале сервиса more tv (видео с возрастным ограничением 18+).

Действие шоу разворачивается в 1946 году: лейтенант Денис Журавлёв (Андрей Бурковский) устраивается в милицию под начало самого Сатаны (так прозвали майора Шумейко, Константин Хабенский), о котором в силу тяжелого характера ходят легенды. После чего им вместе придется столкнуться "с еще более запутанной войной, чем та, что недавно закончилась".

Вчерашний армеец сразу же берется за сложное дело: необходимо поймать орудующую в городе банду преступников и ее главаря Клеща. Журавлев придумывает особый план, но реализовать его оказывается гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд, - уведомляет синопсис.

В других ролях: Артур Смольянинов, Алена Михайлова, Агния Дитковските, Артур Ваха, Максим Белбородов.

Режиссер - Игорь Зайцев ("Великая", "Диверсант 2"). Продюсер - Федор Бондарчук.

Премьера - 16 февраля. Новые эпизоды по всем признакам довольно нарядного 16-серийного проекта будут выходить каждый вторник.