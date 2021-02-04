Новости

Netflix снимет свой фильм о противостоянии Reddit с Уолл-Стрит 11:01
СМИ: Новая трилогия Star Wars будет перезапущена в формате сериала 10:44
Умер создатель "Кривого зеркала" Вячеслав Полейко 03.02.2021
Съемки "Фантастических тварей 3" остановлены из-за вспышки COVID 03.02.2021
Вышел новый трейлер сиквела "Поездки в Америку" с Эдди Мёрфи 03.02.2021

Вышел новый трейлер ретро-детектива с Хабенским "За час до рассвета"

Новости
    04.02.2021, 11:14
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Многосерийный ретро-детектив "За час до рассвета" обзавелся новым трейлером. Ролик размещен на YouTube-канале сервиса more tv (видео с возрастным ограничением 18+).

Фото: youtube.com
Вышел трейлер продолжения комедии "Гуляй, Вася!"

Действие шоу разворачивается в 1946 году: лейтенант Денис Журавлёв (Андрей Бурковский) устраивается в милицию под начало самого Сатаны (так прозвали майора Шумейко, Константин Хабенский), о котором в силу тяжелого характера ходят легенды. После чего им вместе придется столкнуться "с еще более запутанной войной, чем та, что недавно закончилась".

Вчерашний армеец сразу же берется за сложное дело: необходимо поймать орудующую в городе банду преступников и ее главаря Клеща. Журавлев придумывает особый план, но реализовать его оказывается гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд, - уведомляет синопсис.

В других ролях: Артур Смольянинов, Алена Михайлова, Агния Дитковските, Артур Ваха, Максим Белбородов.

Режиссер - Игорь Зайцев ("Великая", "Диверсант 2"). Продюсер - Федор Бондарчук.

Премьера - 16 февраля. Новые эпизоды по всем признакам довольно нарядного 16-серийного проекта будут выходить каждый вторник.

Новости

Студия Marvel представила трейлер нового фильма 03.02.2021
Раскрыта дата выхода нео-вестерна с Джоли "Те, кто желал мне смерти" 03.02.2021
Мартин рассказал, когда намерен закончить продолжение "Игры престолов" 03.02.2021
76-летняя актриса обвинила Адама Драйвера в нападении и хамстве 03.02.2021
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ ДОМ-2
Стало известно, куда переедет "Дом 2" 02.02.2021
Вышел трейлер продолжения комедии "Гуляй, Вася!" 02.02.2021
Фото: актрису "Универа" Светлану Степанковскую избили в ночном клубе 02.02.2021
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Amediateka
Вышел русский трейлер сериала о викторианских супергероях "Невероятные" 03.02.2021
Рамин Джавади напишет музыку к спин-оффу "Игры престолов" 02.02.2021
Начались съемки третьего сезона "Пацанов" 02.02.2021
⧣ трейлер
Фото: WDSSPR
Стало известно, когда Веном Харди встретит Человека-паука Холланда 03.02.2021
Вышел финальный трейлер трогательного фильма о собаке "Пальма" 01.02.2021
Вышел трейлер хоррора с сыном Стивена Спилберга "Нектар" 01.02.2021