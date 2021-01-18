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Вышел трейлер триллера с Хабенским "За час до рассвета"

Новости
    18.01.2021, 13:48
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Молниеносный и эффектный тизер-трейлер криминального ретро-триллера с Константином Хабенским "За час до рассвета" опубликован на YouTube-канале сервиса more.tv (18+).

Фото: youtube.com/ Screen Media Films
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Действие сериала разворачивается в 1946 году. "Еще недавно воевавший на фронте лейтенант Денис Журавлёв поступает на службу в милицию. Его начальником становится майор Шумейко (Хабенский) по прозвищу Сатана, о тяжелом характере которого ходят легенды", - берет зачин синопсис шоу.

По сюжету "вчерашний армеец сразу же берется за сложное дело: необходимо поймать орудующую в городе банду преступников и ее главаря Клеща". Вскоре он понимает, что попал на гораздо более запутанную войну, где каждый друг может обернуться врагом. (Да, несложно усмотреть целевой оммаж "Месту встречи…").

Режиссер - известный по "Тоболу", "Великой" и второму "Диверсанту" Игорь Зайцев. Сценарием занимались люди, делавшие "Цоя", СМЕРШ, "Коллектора", "Последнего богатыря", "Мажора" и "Возвращение Мухтара".

Фото: kinopoisk.ru
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Генеральный продюсер - Федор Бондарчук.

В других ролях: сыгравший Журавлёва Андрей Бурковский ("Хороший человек", "Звоните ДиКаприо!"), Артур Смольянинов ("Утомленные солнцем 2"), Максим Белбородов ("28 панфиловцев", "Метод"), Артур Ваха ("Всё будет хорошо", "Ты у меня одна"), Алена Михайлова ("Чики", "Водоворот"), Агния Дитковските ("Доктор Преображенский").

Премьера обещана на ближайшее время.

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