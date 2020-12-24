Вышел трейлер полнометражного "Мажора" с Павлом Прилучным

На YouTube опубликован новый трейлер картины "Мажор. Фильм", визуально вновь предлагающий подвинуться и Бонду, и "Форсажам".

В главной роли - несгибаемый Павел Прилучный.

"Мажор виртуозно сбегает из тюрьмы и начинает новую жизнь. Новую сладкую жизнь! Соколовский вливается в светскую тусовку, где все сидят на новом синтетическом наркотике, и его снова окружают тачки, виллы и топ-модели", - расписывает зачин вампуки синопсис.

Нагнетая далее, что по следу протагониста идут "друзья, враги и ФСБ", пытаясь дать понять Мажору, "какую игру он затеял и на чьей он стороне". В то время как сам герой силится понять "кто он сам - предатель, святой или всё тот же… Мажор?" (Экая интрига!)

Помимо Прилучного, в ленте снялись Евгений Стычкин, Даниил Воробьев, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко, Александр Обласов, Владимир Селезнев, Агния Дитковските.

Режиссеры - делавшие в том числе второй сезон сериала Николай Булыгин и Максим Полинский.

Онлайн-премьера проекта состоится 2 января.

Ранее появилась информация по очередным предполагаемым изменениям в личной жизни Павла.