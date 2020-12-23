СМИ: Ушедший от Муцениеце к Карпович Прилучный завел роман с Брутян

Личная жизнь звезды "Мажора" Павла Прилучного продолжает оставаться в центре напряженного внимания заинтересованной части общества. Тем более что там есть к чему его приковывать.

В частности, как стало известно KP.RU, "мажор", не так давно со спецэффектами разведшийся с актрисой Агатой Муцениеце и начавший встречаться с актрисой из "Папиных дочек" Мирославой Карпович, предпринял очередную рокировку. И теперь, по информации издания, сердце Павла занимает 24-летняя миниатюрная партнерша по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян.

Более того: как уточнено, роман с Зепюр Брутян начался у Павла еще во время брака с Муцениеце - на съемках первой части "В клетке". Во всяком случае, такого фактажа придерживаются инсайдеры - коллеги актера. Акцентируя, что "и вот сейчас, на съемках второй части "В клетке", Прилучный снова начал встречаться с Зепюр".

Причем Карпович, живущая с "мажором" под одной крышей, "знает об этом, но закрывает глаза, хотя уже весь актерский цех обсуждает измены Прилучного".

Впрочем, поправляется источник, пара часто ссорится и "вещи Мирославы уже не единожды оказывались на улице".

"Увела Пашу из семьи, а ей это бумерангом вернулось", - злорадствуют наблюдатели.

Зепюр Брутян родилась в Армении. Профессионально занималась художественной гимнастикой и пением (сопрано). Переехав в Москву, окончила Высшую школу сценического искусства под руководством Константина Райкина.

Напомним: ранее Прилучный оказался в больнице с сильно поврежденным лицом после драки в ночном клубе.