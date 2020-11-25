Друг Прилучного заявил, что актер во время драки не был пьян

Друг Павла Прилучного, калининградский бизнесмен Илья Васильев раскрыл подробности избиения актера. Как заявил Илья Васильев KP.Ru, драка произошла в одном из калининградских клубов. Павел в момент инцидента был трезв.

По мнению друга Павла Прилучного, актер получил тяжкие повреждения. Но разобраться в этом вопросе еще предстоит правоохранительным органам.

Обо всем, что ему известно, Илья рассказал полицейским.

Напомним, в Калининграде проходят съемки второй части фильма "В клетке" с Павлом Прилучным в главной роли.

Сам актер сейчас находится в Москве, восстанавливаясь после операции, которую ему пришлось перенести после инцидента.