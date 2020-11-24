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24.11.2020 15:43
Рубрика: Происшествия

Полиция Калининграда проверит сообщение об избиении Прилучного

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

Полицейские организовали проверку в связи с возможным избиением актера Павла Прилучного в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Избитый актер Павел Прилучный сразу позвонил бывшей жене

По данным источника, актер получил травмы, в том числе головы. Среди прочих проверяется следующая версия: звезду "Мажора" избили в ходе личного конфликта.

Сам Павел опубликовал пост в Instagram, сообщив, что он восстанавливается после операции и скоро вернется к нормальной жизни. Подробности инцидента актер раскрывать не стал, сообщив лишь: "реальные детали произошедшего отдадим правоохранительным органам для работы".

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