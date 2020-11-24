Полиция Калининграда проверит сообщение об избиении Прилучного

Полицейские организовали проверку в связи с возможным избиением актера Павла Прилучного в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, актер получил травмы, в том числе головы. Среди прочих проверяется следующая версия: звезду "Мажора" избили в ходе личного конфликта.

Сам Павел опубликовал пост в Instagram, сообщив, что он восстанавливается после операции и скоро вернется к нормальной жизни. Подробности инцидента актер раскрывать не стал, сообщив лишь: "реальные детали произошедшего отдадим правоохранительным органам для работы".