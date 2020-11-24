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Прилучный перенес операцию и прокомментировал случившееся с ним

Наше кино
    24.11.2020, 15:29
Текст:   Козьма Лоханкин

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный, предположительно, избитый неизвестными, опубликовал в своём Instagram подробный пост с развёрнутым комментарием к произошедшему.

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
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В частности, он раскрыл, что появившееся ранее в Сети и растиражированное СМИ фото с изувеченным лицом артиста - на самом деле снимок со съёмок двухлетней давности.

Между тем актёру действительно была сделана операция. При этом подробности инцидента он раскрывать не намерен, вместо этого предпочитая высмеивать уже выдвинутые версии.

"Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и ещё там что-то было... Эта версия безусловно гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней - по крайней мере, все посмеёмся", - иронизирует артист.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Реальные же детали ситуации он предлагает оставить правоохранителям - "они им пригодятся". Тем самым намекая, что нападение на него, очевидно, действительно имело место.

В конце сообщения Прилучный поблагодарил поклонников за тактичность и призвал "никого не слушать": "Не дождётесь".

Ранее сообщалось, что Павел первым делом после происшествия позвонил бывшей супруге Агате Муцениеце, которая ранее обвиняла его в домашнем насилии.

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