"На меня напали": у актера Павла Прилучного перелом черепа

33-летний российский актер, продюсер и телеведущий Павел Прилучный госпитализирован в тяжелом состоянии после избиения.

Как передает KP.RU, артист, только что не сходивший со страниц СМИ в связи с резонансным и скандальным разводом, в настоящее время находится в одной из столичных клиник с переломом черепа, лицевой кости.

Уточнено, что в пироговскую больницу звезда "Мажора" "каким-то чудом добрался сам". И прибывшим по вызову врачей полицейским сказал, что его избили. "На меня напали", - приводятся слова Прилучного.

Делом занимаются правоохранительные органы.

При этом издание отметило, что после развода с актрисой Агатой Муцениеце Павел "стал крепко выпивать" и "порой из-за срывов артиста отменялись съемки", что "мешало комфорту других актеров на площадке".