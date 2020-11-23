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"На меня напали": у актера Павла Прилучного перелом черепа

Наше кино
    23.11.2020, 10:44
Текст:   Олег Усков

33-летний российский актер, продюсер и телеведущий Павел Прилучный госпитализирован в тяжелом состоянии после избиения.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
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Как передает KP.RU, артист, только что не сходивший со страниц СМИ в связи с резонансным и скандальным разводом, в настоящее время находится в одной из столичных клиник с переломом черепа, лицевой кости.

Уточнено, что в пироговскую больницу звезда "Мажора" "каким-то чудом добрался сам". И прибывшим по вызову врачей полицейским сказал, что его избили. "На меня напали", - приводятся слова Прилучного.

Делом занимаются правоохранительные органы.

При этом издание отметило, что после развода с актрисой Агатой Муцениеце Павел "стал крепко выпивать" и "порой из-за срывов артиста отменялись съемки", что "мешало комфорту других актеров на площадке".

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