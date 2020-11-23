СМИ: Актер Прилучный сильно избит и находится в больнице

Российский актёр Павел Прилучный сильно избит и находится в больнице, сообщает канал "360" со ссылкой на свой источник.

"Сильно избит, лежит в платной травматологии", - рассказал он, добавив, что у актёра - перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.

Предполагается, что Прилучный пробудет в больнице около двух недель.

5 ноября Павел отметил 33-летие. В этом году актёр после череды скандалов и неоднократных обвинений в домашнем насилии развёлся с женой - актрисой Агатой Муцениеце, с которой имеет двоих детей.

В 2018 году Прилучного госпитализировали с осложнениями после гриппа.

В фильмографии Прилучного - такие фильмы и сериалы, как "Клуб", "Путейцы", "Паутина", "Моя безумная семья", "Метод Фрейда", "Метод Лавровой", "Мажор", "Рубеж", "Любовь с ограничениями", "Соловей-разбойник", "На игре", "Геймеры", "Самоубийцы", "Союз спасения" и другие.