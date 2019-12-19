Мединский предложил включить "Союз спасения" в школьную программу

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский посоветовал включить историческую драму о восстании декабристов "Союз спасения" в обязательную школьную программу. Пообещав сводить на картину всю свою семью.

"Мечтаю, чтобы фильм стал обязательным к просмотру для всех школьников, которые изучают этот период русской истории", - цитирует ТАСС министра, отметившего, что его ведомство "обязательно напишет его ("Союз спасении" - "РГ-Кинократия") в рекомендациях в учебники".

На премьере ленты в столичном киноцентре "Октябрь" чиновник высказал мнение, что, по его глубокому убеждению, невозможно найти в истории нашей страны другого такого интересного и потрясающего эпизода.

"Это было очень красивое время и красивые люди, Россия - единственная сверхдержава в мире, страна, которая не знает поражений, это потрясающе романтично", - сказал чиновник. Акцентировав в то же время, что были "кровь, бедствия народные", и никто никогда не пытался сказать об этом правду.

Помимо министра культуры России премьеру также посетили режиссеры Алексей Учитель, Валерий Тодоровский, Карен Шахназаров и Константин Богомолов с супругой - Ксенией Собчак, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, актеры, задействованные в картине, председатель правления студии "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, модельер Валентин Юдашкин, телеведущие Иван Ургант, Елена Малышева, Леонид Якубович.

Выход "Союза спасения" в широкий прокат - 26 декабря.

Режиссером картины выступил Андрей Кравчук ("Адмиралъ", "Господа офицеры"). Сценаристы - Никита Высоцкий ("Высоцкий. Спасибо, что живой") и Олег Маловичко ("Метод", "Троцкий").

В ролях: Леонид Бичевин ("Куприн"), Максим Матвеев ("Бесы", "Тиски"), Павел Прилучный ("Мажор"), Иван Янковский ("Текст", "Завод"), Антон Шагин ("Хождение по мукам"), Игорь Петренко ("Герои нашего времени", "Спящие"), Александр Домогаров, Алексей Гуськов, Виталий Кищенко, Александр Лазарев-мл., Ингеборга Дапкунайте и Дмитрий Лысенков.

Очень достойно выглядящий трейлер фильма - здесь.