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Появились подробности о состоянии избитого актера Павла Прилучного

Наше кино
    23.11.2020, 14:37
Текст:   Олег Усков

Представитель 33-летнего российского актера и телеведущего Павла Прилучного, ранее госпитализированного в одну из московских больниц с повреждениями черепа, сообщила, что его состояние стабильное.

Фото: Николай Симаков/ТАСС
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"Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Он восстанавливается под наблюдением специалистов", - приводит РИА Новости слова агента артиста Екатерины Сычевой. Уже готовится заявление в правоохранительные органы, добавила она.

Подробности инцидента по-прежнему не указаны. По словам Павла, на него напали.

В московской городской клинической больнице №1 имени Пирогова агентству подтвердили, что звезда "Мажора" лежит у них в многопрофильном отделении.

Прилучный родился 5 ноября 1987 года в Чимкенте, Казахская ССР. Сниматься начал в середине нулевых, дебютировав эпизодической ролью хулигана. Лауреат и номинант ряда профильных премий.

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