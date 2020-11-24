Появилось фото актера Прилучного после предполагаемого избиения

Актер Павел Прилучный самостоятельно добрался в платную травматологию - ГКБ№1 им. Пирогова, где был госпитализирован. Врачам он сказал, что 21 ноября "упал в Калининграде". Полиции, что его "избили". По словам врача, у Прилучного перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы. pic.twitter.com/xxM0saUsvr — Дикая Москва (@WildWildMoscow) November 23, 2020

В Сети опубликовано фото лица 33-летнего российского актера и продюсера Павла Прилучного, госпитализированного в одну из московских больниц с травмами черепа.

При этом стоит отметить: что именно случилось со звездой "Мажора" и случилось ли вообще - до сих пор не ясно.

KP.RU приводит четыре версии сценария:

- по уточненной юмористической версии самого Павла, он "неудачно упал лицом об асфальт";

- по версии агента актера Сычевой на ее работодателя напал неизвестный;

- есть версия, что актера жестоко избили за то, что он "заступился за пожилую женщину";

- также имеется версия инцидента в ночном клубе в Калининграде, который Павел посетил перед отъездом в столицу.

Прилучный меж тем опубликовал в Instagram короткое видео на ночной город из окна своей палаты в больнице Пирогова, констатируя: "Красота".