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Появилось фото актера Прилучного после предполагаемого избиения

Наше кино
    24.11.2020, 13:01
Текст:   Олег Усков

В Сети опубликовано фото лица 33-летнего российского актера и продюсера Павла Прилучного, госпитализированного в одну из московских больниц с травмами черепа.

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
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При этом стоит отметить: что именно случилось со звездой "Мажора" и случилось ли вообще - до сих пор не ясно.

KP.RU приводит четыре версии сценария:

- по уточненной юмористической версии самого Павла, он "неудачно упал лицом об асфальт";

Фото: kino-teatr.ru
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- по версии агента актера Сычевой на ее работодателя напал неизвестный;

- есть версия, что актера жестоко избили за то, что он "заступился за пожилую женщину";

- также имеется версия инцидента в ночном клубе в Калининграде, который Павел посетил перед отъездом в столицу.

Прилучный меж тем опубликовал в Instagram короткое видео на ночной город из окна своей палаты в больнице Пирогова, констатируя: "Красота".

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