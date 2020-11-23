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"Изувечен в драке": появились подробности инцидента с Прилучным

Наше кино
    23.11.2020, 18:36
Текст:   Олег Усков

Агент российского актера Павла Прилучного "наконец раскрыла обстоятельства его госпитализации".

Фото: Николай Симаков/ТАСС
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Напомним: звезда "Мажора" со вчерашнего вечера находится в больнице, как сообщалось, с переломом черепа, повреждениями лицевой части головы.

Как уточняет представитель артиста Екатерина Сычева, он был "изувечен в драке".

"Павел госпитализирован после нападения на него неизвестными", - сообщила она KP.RU, добавляя, что в настоящее время пострадавшая сторона готовит заявление в полицию.

Фото: kino-teatr.ru
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При этом состояние Павла специалистов оценивают как стабильное, и в ближайшее время актер собирается вернуться к съемкам второго сезона сериала "В клетке", где он играет главную роль, а также выступает продюсером.

Тем временем "в СМИ уже появились подробности таинственной драки". Утверждается, что Прилучный якобы "заступился за пожилую женщину, за что и был жестоко избит".

Отмечено, что в клинике российский актер, которому, предположительно, проломили череп, может провести от трех до семи дней. И далее - "при хорошем сценарии" - его отпустят домой, на амбулаторное лечение.

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