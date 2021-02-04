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Вышел трейлер апокалиптической антиутопии "Племена Европы"

Новости
    04.02.2021, 11:43
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Russia Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Фото: youtube.com/ Netflix Russia

Немецкий сериал-антиутопия "Племена Европы" получил новый трейлер - почти трехминутный ролик, по большей части состоящий из насилия, размещен на YouTube-канале Netflix Russia и содержит синопсис.

Фото: youtube.com/ Amediateka
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Суть там в следующем. 2074 год. После некой загадочной глобальной катастрофы ("мир технологий взбесился: свет погас, пришла тьма") Европа раскололась на племена, между которыми теперь "бушует война".

Два брата и сестра из мирного племени Ориджини - Киано (Эмилио Сакрайя), Элья (Дэвид Али Рашид) и Лив (Генриетта Конфуриус) - оказались разлучены, и каждый из них "вынужден прокладывать себе путь в эпицентре напряженной борьбы за будущее новой Европы".

Релиз свежего проекта от продюсеров "Тьмы" - 19 февраля.

Первый трейлер - здесь.

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