Вышел трейлер апокалиптической антиутопии "Племена Европы"

Немецкий сериал-антиутопия "Племена Европы" получил новый трейлер - почти трехминутный ролик, по большей части состоящий из насилия, размещен на YouTube-канале Netflix Russia и содержит синопсис.

Суть там в следующем. 2074 год. После некой загадочной глобальной катастрофы ("мир технологий взбесился: свет погас, пришла тьма") Европа раскололась на племена, между которыми теперь "бушует война".

Два брата и сестра из мирного племени Ориджини - Киано (Эмилио Сакрайя), Элья (Дэвид Али Рашид) и Лив (Генриетта Конфуриус) - оказались разлучены, и каждый из них "вынужден прокладывать себе путь в эпицентре напряженной борьбы за будущее новой Европы".

Релиз свежего проекта от продюсеров "Тьмы" - 19 февраля.

Первый трейлер - здесь.