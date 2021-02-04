Выставку "Москва Наума Грановского 1920-1980" можно увидеть до 23 февраля

Новость о том, что Центр фотографии имени Братьев Люмьер закрывает выставочные залы на "Красном Октябре" с 24 февраля, оказалась неожиданной практически для всех.

За почти одиннадцать лет работы Центр фотографии имени Братьев Люмьер стал одной из любимых площадок для тех, кто неравнодушен к фотографии. Собственно, на карте Москве не так много заметных мест, которые работают с фотографией на высоком профессиональном уровне. Раз, два и обчелся. Одним из них стал Центр фотографии имени Братьев Люмьер.

Здесь показывали выставки отечественных фотографов от легендарного конструктивиста Александра Родченко (его выставка работ из собрания Still Art была совсем недавно, в 2020) до тонкого лирика, мастера уличной съемки Владимира Лагранжа; от репортера ТАСС, снимавшего Москву всю профессиональную жизнь Наума Грановского (чью выставку еще можно увидеть до 23 февраля) до одного из ключевых петербургских мастеров Александра Китаева (выставка "Непостижимый Петербург" - среди лучших проектов, показанных здесь); от Владимира Богданова, словно подхватившего легкую интонацию фильмов Хуциева и Данелии, до Вадима Гущина, выстраивающего диалог с супрематизмом и художниками "новой вещественности".

Среди ярких масштабных проектов, показанных в залах Центра на "Красном Октябре", - выставка "Время колокольчиков", о ключевых фигурах ленинградской рок-сцены 1970-1990-х, их концертах и рок-клубах, замечательная выставка, посвященная журналу "Советское фото" (2015), проект "PRO ЗАВОД", который объединил динамичные фотографии 1930-х Бориса Игнатовича, Дмитрия Дебабова, Аркадия Шайхета, Марка Маркова-Гринберга, виртуозные снимки "оттепельных" времен Александра Абазы, Михаила Савина, Якова Халипа, Василия Егорова, с поэтикой "руин" в совсем недавних работах Стояна Васева (ЗИЛ в 2014) или Юрия Пальмина (серия "Онежский тракторный", 2010). И конечно, все помнят серию выставок, посвященных культовым героям советской и постсоветской эпохи: "Иконы 1960-1980-х" и "Иконы 90-х"…

А параллельно возникали выставки, открывающие пространство мировой фотографии. Среди выставок, которые не забудешь, - выставка старой японской фотографии, в том числе из музеев Японии, рассказывающая об отношениях Японии и России. В этом же ряду - ошеломляющий проект "(Не)возможно увидеть. Северная Корея" (2017), рассказывающий о самой закрытой тоталитарной стране. Тут же выставки звезды литовской фотографии Антанаса Суткуса и чешского мастера Виктора Колара… И конечно, было много выставок фэшн-фотографии. Последним хитом 2020 года была выставка легендарного Ги Бурдена (2020).

Впрочем, последние хиты - те, которые можно увидеть сейчас. До 23 февраля открыта "Москва Наума Грановского 1920 - 1980", приуроченная к 100-летию со дня рождения фотографа. Экскурсии с куратором выставки Александрой Анисимовой пройдут 6, 13 и 20 февраля.

И до 23 февраля можно посмотреть выставку американского фотографа Роба Вудкокса "Природные связи" - первая в Москве "Природные связи" будет открыта. В нее вошла также последняя серия работ, сделанная во время пандемии.

Прямая речь

Наталья Литвинская, главный куратор и владелец Центра фотографии имени Братьев Люмьер:

Почему Вы приняли решение закрыть Центр фотографии имени Братьев Люмьер?

- Мы прожили на Красном Октябре 11 лет, провели более 160 выставок в Москве и регионах. В 2020 году мы полгода были закрыты в связи с локдауном из-за пандемии. Собрали все силы чтобы открыться в июле, запустили новые проекты. Нас опять закрыли в ноябре, лишив доходов в новогодние каникулы, которые нас держат на плаву, как минимум, полгода. При этом клубная жизнь вокруг просто кипела. со всем размахом. Толпы людей бились за вход на концерты над нами, а наши выставки стояли закрытыми. Вход на остров и "Красный Октябрь, где расположен Центр фотографии имени Братьев Люмьер, все чаще оказывается недоступным из-за перекрытия города. Никто не задумывается, что происходит с организациями, которые ведут там бизнес.

Какой у нас выход? Повышать цены на входной билет - невозможно. Этот путь прошли московские театры и в своем большинстве стали не доступны для обычных людей. Но невозможно и привозить выставки, бюджет которых рассчитывается до мелочей. Акция по перекрытию ведет к полному финансовому краху.

Мы приняли решение отказаться от выставочной деятельности и работать в формате галереи. Галерея Люмьер откроется в марте в особняке на Большой Полянке, 61 стр. 1. Мы продолжим работу с коллекционерами, издательскую деятельность и образовательные программы. Это направления, в которых мы активно работали. Будем их развивать и в дальнейшем.