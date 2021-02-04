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04.02.2021 21:50
Рубрика: Экономика

Трудовая родина зовет

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8375)
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин считает необходимым упростить въезд трудовым мигрантам в Россию. По его мнению, распоряжение правительства от 16 марта 2020 года, временно ограничивающее прибытие иностранцев из-за коронавирусной инфекции, не позволяет удовлетворить текущие потребности российской экономики в специалистах.

В своем письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава ТПП предложил определить актом правительства процедуру въезда трудовых мигрантов, а соответствующие полномочия передать в региональные межведомственные комиссии, которые будут исходить из потребности в иностранной рабочей силе. Тестирование, двухнедельную самоизоляцию и оказание медицинской помощи возложить на работодателей.

Трудовая миграция в Россию снизилась почти вдвое

С аналогичным, еще более радикальным призывом обратилось к правительству Министерство строительства РФ. Оно отмечает острый дефицит рабочей силы на российских стройках. Даже безработица и выросшие у строителей зарплаты (с 50 тыс. руб. до 80-90 тыс.) не могут заставить российских граждан пойти на стройку. Минстрой предлагает решить проблему путем организованного завоза трудовых мигрантов. Их размещение и оформление обязана взять на себя приглашающая сторона. Она же должна помочь приезжим в получении справок об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Работодатель также обязуется обеспечить работников постоянным местом проживания, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. Мигрантам же, в свою очередь, надлежит получить патент, дающий право на работу в России. Инициатива минстроя уже согласована с минтрудом, МВД и Роспотребнадзором.

Минстрой и Торгово-промышленная палата предлагают организовать ввоз трудовых мигрантов в Россию

Во время режима самоизоляции власти смогли удержать под контролем ситуацию с трудовыми мигрантами. Оперативно был подготовлен и принят указ президента, который так и назывался: "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранцев в РФ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции". Министерство внутренних дел разъяснило тогда порядок продления срока временного пребывания иностранцев в России. Для этого, было сказано, необходимо обратиться в ближайший территориальный орган МВД с заявлением, составленным в произвольной форме. Кроме того, трудовые мигранты могут оформить новые патенты.

Когда вводили карантин и режим самоизоляции, в России находились сотни тысяч трудовых мигрантов. Одни поспешили вернуться домой и застряли в транзитных зонах, другие остались, полагая, что в любом случае найдут себе занятие. Но экономический кризис (и прежде всего - резкий рост безработицы), вызванный пандемией, обострил настороженное отношение большинства россиян к мигрантам. В основе такого отношения стойкий миф, что "понаехавшие" вытесняют с рынка труда "коренных" и местных. Теперь этот миф особенно активно эксплуатируется.

Фото: Александр Корольков/РГ
Россияне начали замещать мигрантов в службах доставки

Между тем все обстоит ровно наоборот. Мигранты создают новые рабочие места, а не поглощают их. Именно приток мигрантов приводит к появлению новых работ на рынке. Это верно как для Западной Европы, так и для России. "Миф о вытеснении местных приезжими идет от заблуждения о неизменном объеме работ, - говорит экономист, проректор Российской экономической школы (РЭШ) Максим Буев. - Многим кажется, что приток мигрантов вызывает безработицу, потому что объем доступных работ фиксированный. На самом деле это далеко не всегда так - в действительности иммиграция может увеличивать масштабы экономики, приводя к созданию новых рабочих мест. Где работают мигранты? В сфере услуг, в отелях, в строительстве. Причем строительство доминирует. Поэтому первый удар от наплыва мигрантов принимают на себя как раз местные строители. По идее, их зарплаты от этого могут упасть, потому что прибыла дешевая рабочая сила. И действительно, первый эффект от прибытия мигрантов может быть отрицательным: зарплаты снижаются. Но в целом, поскольку экономика расширяется, расти начинают и зарплаты. Рост экономики перекрывает первоначальный отрицательный эффект от притока мигрантов. В итоге выигрывает не только все население страны, но и конкретный сектор экономики, принявший на себя первый удар, в нашем случае - строительство".

Мигранты создают новые рабочие места, а не поглощают их

Таким же мифом является конкуренция на рынке труда между мигрантами и местными. Потому что на самом деле мигранты конкурируют с мигрантами внутри сегмента экономики, который их принимает. Местные жители в России дворы не метут, им дворники-таджики не конкуренты. То же и со строителями. "Я сам слышал от таксиста-таджика, - рассказывает Буев, - как он приехал в Москву искать работу, пошел на стройку, и ему пришлось учить узбекский язык, потому что вся стройка - узбеки. Он хотел выучить русский, а пришлось выучить узбекский. И это наглядный пример, что мигранты в нижней зарплатной нише скорее конкурируют между собой. Да, они выдавливают местных, но не в безработицу, а в более высокие зарплаты. Поскольку экономика увеличивается, для местного населения открывается возможность занимать рабочие места с более высокой зарплатой".

Действительно, представим себе, мигрант приезжает, идет работать на стройку. У него появляются деньги. Он их должен потратить. Но если денег становится больше, то растет и платежеспособный спрос. И вокруг этого спроса создаются новые рабочие места. Потому что этот спрос нужно удовлетворить. У мигранта он гораздо выше. У местного есть жилье, а мигрант нуждается в съемной квартире. Он снимает ее у местных. Следовательно, у тех появляется дополнительный доход. Они получают шанс заняться более квалифицированным трудом и в конечном счете от этого только выигрывают.

Дефицит мигрантов-строителей приведет к подорожанию нового жилья
Экономика Работа Занятость Общество Соцсфера Миграция Колонка Валерия Выжутовича Миграционный учет в России

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