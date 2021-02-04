Xiaomi может выпустить новый гигантский смартфон Mi Mix. Что о нем известно

Компания Xiaomi готовится к выпуску смартфона серии Mi Mix после двухлетнего перерыва. Он может стать самым дорогим мобильным устройством производителя.

Как пишет Gizmochina, завесу тайны над новым девайсом приоткрыл глава Xiaomi Лэй Цзюнь. Он поинтересовался у своих подписчиков в соцсети Weibo, готовы ли они купить аппарат за 10 тысяч юаней (около 118 тысяч рублей) и что от него ожидают. Пользователи в ответ рассказали, что качество продукта за такие деньги должно быть на самом высоком уровне.

По данным Gizmochina, новый смартфон в линейке Mi Mix может выйти уже в 2021 году и, в отличие от Mi Mix Aplha, он будет коммерческим продуктом, а не концептом. Не исключено, что это будет устройство со складным экраном наподобие Samsung Galaxy Fold.