Захарова: Запад уводит внимание от собственных проблем

Запад пытается переключить внимание общественности от своих проблем, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На брифинге она призвала партнеров сосредоточиться "на ситуации в собственных странах, а не пытаться способствовать раскачиванию ситуации в России".

По словам Захаровой, "западный официоз" игнорирует происходящее в Евросоюзе и в Соединенных Штатах, где в последнее время "растет градус насилия".

Напомним, что на фоне эскалации политической напряженности между ЕС и РФ 4 февраля в Москву прилетает шеф европейской внешней политики Жозеп Боррель. В пятницу он встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Стороны обсудят весь комплекс проблем, которые "представляют взаимный интерес", анонсировали на Смоленской площади.