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04.02.2021 04:00
Рубрика: Экономика

Запасы древесины в России оказались на 30% больше, чем считали раньше

Текст: Алексей Дуэль
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Государственная инвентаризация лесов в России выявила, что фактически имеющиеся запасы древесины на 30% превышают данные государственного лесного реестра. Об этом сообщили в Минприроды. Сейчас ведомство готовит приказ об утверждении порядка проведения такой инвентаризации. Текст его проект размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Фото: iStock
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"В 2020 году завершился первый десятилетний цикл государственной инвентаризации лесов Российской Федерации, - отметили в Минприроды. - С учетом полученного опыта проведения работ в первом цикле принято решение изменить отдельные методологические подходы к выполнению работ по определению количественных и качественных характеристик лесов".

Среди новшеств, предусмотренных проектом приказа, выделяют зонирование лесов в зависимости от степени интенсивности их использования, ограничение периодичности проведения госинвентаризации пятью годами для регионов и десятью - для всей страны в целом, приоритетное использование данных дистанционного зондирования Земли для сбора данных о состоянии дел на отдаленных территорий.

"В рамках мероприятий государственной инвентаризации лесов расчётная лесосека не устанавливается, однако общий запас древесины, полученный по ее результатам, в среднем на 30% больше, чем отмечено в государственном лесном реестре, - добавили в Минприроды. - Это расхождение позволит принять меры для актуализации сведений государственного лесного реестра о запасе древесины в зонах с интенсивным лесопользованием".

Собранные в ходе госинвентаризации лесов сведения могут быть использованы органами власти для стратегического планирования, для расчета поглощения углерода, а также для оценки инвестиционной привлекательности лесных участков предпринимателями, считают в Минприроды. К тому же проведение этого мероприятие возможно без выделения дополнительного финансирования, уточнили в ведомстве.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды

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