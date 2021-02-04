Запасы древесины в России оказались на 30% больше, чем считали раньше

Государственная инвентаризация лесов в России выявила, что фактически имеющиеся запасы древесины на 30% превышают данные государственного лесного реестра. Об этом сообщили в Минприроды. Сейчас ведомство готовит приказ об утверждении порядка проведения такой инвентаризации. Текст его проект размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

"В 2020 году завершился первый десятилетний цикл государственной инвентаризации лесов Российской Федерации, - отметили в Минприроды. - С учетом полученного опыта проведения работ в первом цикле принято решение изменить отдельные методологические подходы к выполнению работ по определению количественных и качественных характеристик лесов".

Среди новшеств, предусмотренных проектом приказа, выделяют зонирование лесов в зависимости от степени интенсивности их использования, ограничение периодичности проведения госинвентаризации пятью годами для регионов и десятью - для всей страны в целом, приоритетное использование данных дистанционного зондирования Земли для сбора данных о состоянии дел на отдаленных территорий.

"В рамках мероприятий государственной инвентаризации лесов расчётная лесосека не устанавливается, однако общий запас древесины, полученный по ее результатам, в среднем на 30% больше, чем отмечено в государственном лесном реестре, - добавили в Минприроды. - Это расхождение позволит принять меры для актуализации сведений государственного лесного реестра о запасе древесины в зонах с интенсивным лесопользованием".

Собранные в ходе госинвентаризации лесов сведения могут быть использованы органами власти для стратегического планирования, для расчета поглощения углерода, а также для оценки инвестиционной привлекательности лесных участков предпринимателями, считают в Минприроды. К тому же проведение этого мероприятие возможно без выделения дополнительного финансирования, уточнили в ведомстве.