Адвокат: Навальный должен ответить за клевету

Российский адвокат Сталина Гуревич считает, что Алексей Навальный должен понести ответственность за клевету. Такое мнение "Российской газете" высказала адвокат, которая сама ведет несколько дел о клевете.

- За клевету необходимо нести ответственность. Думаю, суд разберется в деле Навального, который оскорбил ветерана, и вынесет справедливое решение. К сожалению, у нас очень сложно возбуждаются дела о клевете. Поэтому, так скажем, люди расслабились. Они считают, что можно говорить все что угодно. Клеветать и оскорблять и при этом гордо заявлять: "Это мое мнение, я так считаю".

- У нас необходимо, чтобы правоохранительные органы очень внимательно относились к такому составу преступления как "клевета". При наличии оснований они должны, безусловно, возбуждать уголовные дела. Проблема в том, что пока эти дела возбуждаются со скрипом, всевозможные негодяи считают, что могут говорить все, что хотят, - считает Гуревич.

- Если суд признает Навального виновным, ему будет назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Но в любом случае он должен понести за свои слова ответственность, даже в виде штрафа, - сказала адвокат.