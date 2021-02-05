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05.02.2021 14:24
Рубрика: Происшествия

Адвокат: Навальный должен ответить за клевету

Текст: Александр Степанов

Российский адвокат Сталина Гуревич считает, что Алексей Навальный должен понести ответственность за клевету. Такое мнение "Российской газете" высказала адвокат, которая сама ведет несколько дел о клевете.

Фото: Из личного архива / RT
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- За клевету необходимо нести ответственность. Думаю, суд разберется в деле Навального, который оскорбил ветерана, и вынесет справедливое решение. К сожалению, у нас очень сложно возбуждаются дела о клевете. Поэтому, так скажем, люди расслабились. Они считают, что можно говорить все что угодно. Клеветать и оскорблять и при этом гордо заявлять: "Это мое мнение, я так считаю".

- У нас необходимо, чтобы правоохранительные органы очень внимательно относились к такому составу преступления как "клевета". При наличии оснований они должны, безусловно, возбуждать уголовные дела. Проблема в том, что пока эти дела возбуждаются со скрипом, всевозможные негодяи считают, что могут говорить все, что хотят, - считает Гуревич.

- Если суд признает Навального виновным, ему будет назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Но в любом случае он должен понести за свои слова ответственность, даже в виде штрафа, - сказала адвокат.

Происшествия Правосудие Суд

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