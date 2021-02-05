Адвокат: Нельзя оставлять безнаказанными оскорбления ветеранам

По мнению российского адвоката Дмитрия Аграновского, ни в коем случае нельзя оставлять безнаказанным оскорбления в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. "Я видел этот твит в интернете", - сказал он "Российской газете".

- На мой взгляд это отвратительно и с человеческой точки зрения, и с юридической. Какое решение примет суд - это исключительно его прерогатива. Мое личное мнение, такие вещи не должны оставаться безнаказанными. Санкция статьи, которая была на тот момент, не предусматривала лишение свободы. Она предусматривала штраф или обязательные работы. Работы для Навального, который находится под стражей, сейчас невозможны. Поэтому мне кажется, что штраф, был бы адекватным наказанием. Необязательно он должен быть большим. Здесь главное зафиксировать факт, что подобные высказывания недопустимы.

- Такое впечатление, что хамство у этого сегмента оппозиции - их стиль, - заметил Аграновский. - Какой-то фирменный знак. Безнаказанным оставлять такое нельзя. Важен сам факт осуждения подобных действий.