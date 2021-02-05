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05.02.2021 17:34
Рубрика: Культура

Александр Цекало снимет сериал по американскому бестселлеру

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Александр Цекало при создании сериалов всегда стремился к тому, чтобы его проекты выходили на международный уровень. И это ему, нужно сказать, удавалось. И "Триггер", и "Троцкий", и "Территория", и другие сериалы и были представлены за рубежом, и приобретались в другие страны. Но сейчас компания Александра Цекало вышла на новый уровень. Теперь это не просто "Среда", но ее зарубежная ветвь Sreda Global (основана в 2019 году в Лос-Анджелесе) заключила громкую сделку. Подписан договор на на адаптацию американского бестселлера совместно с продюсерами проектов "Острые предметы", "Утопия" и "Самый громкий голос".

Фото: kinopoisk.ru
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Джессика Роудс ("Острые предметы", "Утопия") вместе с Александром Цекало снимут сериал по книге Дэвида Хилла "Испарения" ("The Vapors"). Продюсером и шоуранером проекта также стал Алекс Меткалф ("Самый громкий голос"), который работает и над сценарием сериала.

Книгу Дэвида Хилла, которая вышла в 2020 году, высоко оценили американские критики. Она стала одной из лучших документальных книг 2020 года по версии американского издания Chicago Trubine.

В релизе компании Sreda Global, присланном в "РГ", о книге рассказано следующее. В ней представлена история городка Хот Спрингс в Арканзасе - забытой американской столице порока. Место целебных вод, десятка церквей, уникальных американских национальных парков, а еще нелегальных казино, бесконечных борделей и самых отвязных преступников Америки.

"Это история про гангстеров, которые стали хорошими, про верующих людей, которые стали плохими, и про становление черного Бродвея, поддерживаемого расцветающим американским средним классом в центре расистских штатов", - рассказывают создатели проекта.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Напомним, что американские продюсеры Джессика Роудс и Алекс Меткалф вместе работали над сериалом "Острые предметы", который также основан на книге-бестселлере, автор Гиллиан Флинн. Премьера психологической драмы состоялась в 2018 году на HBO. Сериал получил восемь номинаций на премию "Эмми", включая "Лучший мини-сериал".

Серьезность новой экранизации подчеркивает и то, что один из ее продюсеров - Джон Джашни, известный по проектам "Мальчишник в Вегасе", "Варкрафт" и другим. Он же стратегический советник и сопродюсер компании Sreda Global.

Съемки проекта запланированы на следующий год.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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