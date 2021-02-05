Аномальные холода задержатся в центре Европейской России

Новая неделя будет холодом испытывать на прочность жителей регионов центра Европейской России. Так в предстоящий вторник температурная аномалия будет сразу на семь градусов ниже нормы, рассказали в Гидрометцентре страны.

"Морозы простоят до конца недели. В среднем температурные значения будут на семь-девять градусов ниже нормы. Это связано с перемещением в Европейскую Россию холодных воздушных масс с северо-востока", - приводит РИА Новости пояснения научного руководителя центра Романа Вильфанда.

По ночам столбики термометров будут опускаться до 20-25 мороза, а дневные будут варьироваться от 13 до 18 градусов ниже нуля. При этом новая неделя обещает быть солнечной, а вот в ближайшие выходные за окном будет скорее облачно, местами пройдет снег, добавил метеоролог.