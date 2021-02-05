Большунов досрочно выиграет Кубок мира по лыжным гонкам

Российский лыжник Александр Большунов досрочно станет победителем общего зачета Кубка мира второй год подряд и завоюет большой Хрустальный глобус.

Большунов является лидером Общего зачета нынешнего сезона, набрав 1613 очков. Как сообщил "Р-Спорт" тренер российской сборной Олег Перевозчиков, ближайший преследователь Александра Иван Якимушкин, у которого в активе 774 очка, пропустит два следующих этапа. В результате Якимушкин не сможет стать первым.

Большунов - четырехкратный призер Олимпийских игр и четырехкратный призер первенств планеты, а также двукратный победитель многодневки "Тур де Ски". Добавим, что чемпионат мира пройдет в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.