Бразильский штамм коронавируса обнаружили в Перу

Новый штамм коронавируса, ранее выявленный у путешественников из Бразилии, обнаружен в трех регионах Перу. Об этом рассказала министр здравоохранения страны Пилар Массетти.

"Специалисты национального института здравоохранения страны подтвердили обнаружение данной разновидности вируса в Лорето, в Уануко и в Лиме. Новую мутацию подтвердили у четырех человек, которые ранее побывали в Бразилии", - приводит слова министра РИА Новости.

По словам Массетти, вторая волна COVID-19, с которой столкнулись в Перу, более агрессивна, чем первая. За минувшие четыре недели число заражений среди населения сравнялось с данными первых двух месяцев пандемии. Ранее здесь также был обнаружен британский штамм коронавируса. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, в стране зарегистрировано свыше миллиона инфицированных (1 158 337).