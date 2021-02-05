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05.02.2021 15:45
Рубрика: Общество

Археологи обнаружили "брендовые" амфоры тысячелетней давности

Текст: Денис Передельский
Фото: University of York Фото: University of York
Фото: University of York

Исследователи из Йоркского университета установили, что около 1000 лет назад, в исламский период, жители острова Сицилия наладили процветающую торговлю вином, выпуская его в амфорах исключительной формы.

Фото: Acta Konseveringscentrum
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Исследование планируется к публикации в журнале PNAS, а коротко о нем рассказывается на сайте Йоркского университета. Археологи, которым помогала команда химиков, изучили амфоры IX-XI веков.

Все эти глиняные контейнеры были созданы на Сицилии. Однако их до сих пор в большом количестве находят в разных странах Европы. Это свидетельствует о том, что в данных амфорах экспортировался какой-то товар.

Проведенный химический анализ помог установить, что этим товаром было вино. Внутри средневековых сосудов были обнаружены химические следы винограда. Также было установлено, что сицилийское вино разливалось только в амфоры особого типа, которые больше нигде и ни для какого иного продукта не применялись.

По мнению ученых, это был своего рода бренд той эпохи. Уже по одному оригинальному виду амфоры потенциальный покупатель мог определить, что вино в ней - из Сицилии.

К слову, до последнего времени не было единого мнения о том, производилось ли на этом острове в исламский период вино для продажи. Многие ученые склонялись к тому, что если его и изготавливали, то в небольшом количестве и только для собственных нужд.

Однако последние данные говорят о том, что торговля вином на Сицилии процветала. В частности, недавно "брендовые" сицилийские амфоры тысячелетней давности с остатками виноградного напитка были обнаружены при раскопках на Сардинии и Пизе.

Исследователи также обнаружили в сосудах следы органических соединений, которые использовались для большей выдержки вина. Они отмечают, что некоторые подобные вещества до сих пор применяются некоторыми производителями вин.

"Алкоголь не играл и до сих пор не играет важной роли в культурной жизни исламского общества, поэтому нас очень интересовал вопрос о том, как это средневековое сообщество процветало в исторически винодельческом регионе, - говорит профессор Мартин Карвер с факультета археологии Йоркского университета. - Мы выяснили, что эти люди не только преуспели, но и создали прочную экономическую основу, которая дала им очень многообещающее будущее. Виноделие же стало одним из основных элементов их успеха".

Фото: Пресс-служба УрФУ
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Известно, что торговля вином была развита на Сицилии еще в доисламский период. Однако тогда сицилийцы его, в основном, покупали. На острове вино на экспорт не производилось. Изготавливалось лишь некоторое количество вина для собственного употребления. Торговля же жила за счет импорта.

Но в IX-XI веках, похоже, все изменилось. Новые археологические свидетельства предполагают, что именно в исламский период местное сообщество увидело возможность обогатиться за счет экспорта вина и наладило масштабное производство.

Примечательно, что нет ни археологических, ни письменных исторических свидетельств того, что местная община сама употребляла свою продукцию. Не исключено, что вино изготавливалось исключительно на продажу в другие средиземноморские регионы. Оригинальные же амфоры были придуманы для того, чтобы продвинуть товар на рынке. Судя по большому количеству найденных амфор, сицилийское вино было весьма популярным.

К слову, теперь именно при помощи этих амфор археологи намерены отследить все торговые пути, по которым вино с Сицилии экспортировалось в другие страны. Они предполагают, что в обмен на вино Сицилия получала другие товары, например, специи и сахар. В любом случае, новое исследование показало, что в указанный период времени между христианским и исламским миром существовали прочные торговые связи, которые стимулировали рост производства.

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