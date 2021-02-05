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05.02.2021 17:06
Рубрика: В мире

Бывший начальник Генштаба Сербии признан виновным в шпионаже

Текст: Александр Саможнев

Высший суд Белграда в пятницу приговорил Момчило Перишича, бывшего начальника Генерального штаба Сербии и бывшего заместителя премьер-министра Сербии к трем годам тюремного заключения за передачу государственных тайн США в 2002 году, сообщает портал Balkan Insight.

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В обвинительном заключении говорится, что Перишич был осужден за передачу секретного документа американскому дипломату в 2002 году. Двое других обвиняемых - подполковник Миодраг Секулич и гражданский специалист Владан Влайкович - также были осуждены и приговорены к полутора годам тюремного заключения каждый.

Судебный процесс начался в 2016 году и был закрытым для общественности. Министерство обороны Сербии потребовало, чтобы содержание документа, переданного иностранцам Перишичем, оставалось в тайне.

Перишич был арестован в марте 2002 года в гостинице недалеко от Белграда во время встречи с американским дипломатом Джоном Дэвидом Нейджером. Он передал иностранцу документы об участии армии в операциях в Хорватии и Боснии. Дело о шпионаже находилось под надзором Белградского военного суда до 2005 года, затем оно было передано в обычный суд в столице Сербии. Перишич, которому исполнилось 76 лет, свою вину не признает.

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