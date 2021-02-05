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04.02.2021 19:44
Рубрика: Спорт

Понкрашов опять в деле

Известный баскетболист теперь в рядах БК "Химки"
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8375)
Один из ведущих наших мужских баскетбольных клубов "Химки" подписал контракт с чемпионом Европы-2007 разыгрывающим Антоном Понкрашовым. Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона-2020/21.
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Обладатель "золота" Евробаскета-2007, многократный чемпион России, выступавший в разных топовых командах страны, прошлый сезон провел в питерском "Зените", но далее оказался без контракта. Понкрашов индивидуально поддерживал форму и даже вошел в список кандидатов в сборную России по новой олимпийской дисциплине "баскетбол 3х3".

- "Химки" один из моих родных клубов. Здесь провел два прекрасных сезона, они повлияли на становление как игрока, - сказал Понкрашов. - Когда поступило новое предложение, согласился не раздумывая. Давно знаю тренера Андрея Мальцева, с которым мы работали еще в питерском "Спартаке".

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