Один из ведущих наших мужских баскетбольных клубов "Химки" подписал контракт с чемпионом Европы-2007 разыгрывающим Антоном Понкрашовым. Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона-2020/21.

Обладатель "золота" Евробаскета-2007, многократный чемпион России, выступавший в разных топовых командах страны, прошлый сезон провел в питерском "Зените", но далее оказался без контракта. Понкрашов индивидуально поддерживал форму и даже вошел в список кандидатов в сборную России по новой олимпийской дисциплине "баскетбол 3х3".

- "Химки" один из моих родных клубов. Здесь провел два прекрасных сезона, они повлияли на становление как игрока, - сказал Понкрашов. - Когда поступило новое предложение, согласился не раздумывая. Давно знаю тренера Андрея Мальцева, с которым мы работали еще в питерском "Спартаке".