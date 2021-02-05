Число вакцинированных в мире превысило количество заразившихся коронавирусом

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил 5 февраля, выступая на брифинге в Женеве, что количество людей по всему миру, сделавших прививку от коронавируса, превысило число заболевших с начала пандемии.

При этом он отметил, что три четверти прививок приходятся лишь на десять государств, при том что всего в мире более двухсот стран. Глава ВОЗ не уточнил, о каких именно странах идет речь, но призвал государства, которые уже провели у себя вакцинацию самых уязвимых групп - работников сферы здравоохранения и пожилых людей - помочь другим странам, предоставив им вакцину.

Эксперты ВОЗ ранее неоднократно заявляли, что вакцинация имеет смысл в том случае, если она будет проводиться по всему миру, в противном случае в некоторых странах могут остаться очаги коронавируса, который продолжит мутировать, угрожая всему населению планеты.

Для распределения лекарства ранее при поддержке ВОЗ была создана система COVAX.