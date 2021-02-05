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05.02.2021 20:42
Рубрика: Общество

Число вакцинированных в мире превысило количество заразившихся коронавирусом

Текст: Константин Волков

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил 5 февраля, выступая на брифинге в Женеве, что количество людей по всему миру, сделавших прививку от коронавируса, превысило число заболевших с начала пандемии.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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При этом он отметил, что три четверти прививок приходятся лишь на десять государств, при том что всего в мире более двухсот стран. Глава ВОЗ не уточнил, о каких именно странах идет речь, но призвал государства, которые уже провели у себя вакцинацию самых уязвимых групп - работников сферы здравоохранения и пожилых людей - помочь другим странам, предоставив им вакцину.

Эксперты ВОЗ ранее неоднократно заявляли, что вакцинация имеет смысл в том случае, если она будет проводиться по всему миру, в противном случае в некоторых странах могут остаться очаги коронавируса, который продолжит мутировать, угрожая всему населению планеты.

Для распределения лекарства ранее при поддержке ВОЗ была создана система COVAX.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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