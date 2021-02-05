Что будет с рублем при ценах на нефть в 60 долларов

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Наступление доллара затрагивает все больше валют и сырьевых активов. Пожалуй, наиболее яркое исключение из этой тенденции мы видим лишь по нефти.

Тот факт, что нефть с начала месяца уверенно идет в противовес общей гравитации рынка, помогает также и российской валюте. Битва за уровень 76 рублей за доллар явно не желает утихать даже на фоне восстановления долларом своих позиций за последний месяц. Технически пребывание ниже 76 было предвестником снижения к нижней границе торгового диапазона последних месяцев, то есть в район 73.

Ранее мы отмечали, что сезонность будет работать на укрепление рубля в ближайшие три месяца. Вместе с экстремально-позитивными настроениями на рынках нефти, это способно отправить рубль плыть против глобального течения. Тем более, что нефть толкают вверх в том числе позитивные макроэкономические оценки и ожидания. Это настраивает на рост цены благодаря восстановлению спроса, а не только из-за недостаточного предложения.

С другой стороны настойчивое укрепление доллара против основных валют заставляет с опаской смотреть в ближайшее будущее рынков. В условиях укрепляющегося доллара в любой момент нефть может выбиться из сил, лишив рубль части поддержки. Вполне возможно, что касание уровня 60 долларов за баррель Brent запустит массовую фиксацию прибыли от 67% ралли с начала ноября.

В этом случае рублю ничего не останется как перейти на следующий уровень обороны - в область 76-80 для технической коррекции глобальной перепроданности доллара. Если так, то он пробудет там недолго, а российская валюта получит шанс вновь привлечь покупки на спаде, все же уйдя к 70-72 к концу квартала.