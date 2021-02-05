Джозеф Байден озвучил свои внешнеполитические приоритеты

Спустя две недели после вступления в должность президента США Джозеф Байден произнес программную речь о внешнеполитических приоритетах своей администрации. Выступление под лозунгом "Америка вернулась" ("America is back"), который Байден не уставал повторять снова и снова, символично прошло в стенах госдепартамента США и было призвано подчеркнуть приоритетную роль, которую дипломатия отныне будет играть для продвижения "американского глобального лидерства".

Как сообщает CNN, Байден, посетивший госдеп вместе с вице-президентом США Камалой Харрис, использовал свою речь не только для отказа от международного наследства Дональда Трампа, но и во внутриполитических целях. В частности, президент постарался убедить рядовых граждан страны в том, что теперь курс Вашингтона в мире будет определятся прежде всего интересами американского среднего класса.

Правда, как с этим вяжется анонсированное новым хозяином Белого дома кардинальное изменение миграционной политики - разрешенный "потолок" для приема в США беженцев увеличится с 15 тысяч человек при Трампе до 125 тысяч при Байдене - не совсем понятно. По крайней мере, тем американцам, чьи рабочие места все чаще занимают приезжие иммигранты. Тем не менее, Джозеф Байден настаивает на необходимости "морального лидерства" США в вопросах приема беженцев. "Мы зажгли свет свободы для угнетенных людей", пафосно заявил президент-демократ.

Среди озвученных Байденом - в прошлом председателем комитета сената США по иностранным делам - важных внешнеполитических изменений газета The New York Times выделяет полный отказ США от продажи американского оружия Саудовской Аравии и поддержки Эр-Рияда в войне с повстанцами-хуситами в Йемене. Этот тлеющий последние несколько лет ближневосточный конфликт президент США назвал "гуманитарной и стратегической катастрофой" и заявил, что "война должна закончиться".

На европейском направлении Соединенные Штаты также резко меняют политику, проводившуюся предыдущим президентом страны Трампом. В частности, Вашингтон приостанавливает вывод 12 тысяч военнослужащих из Германии до того, как новый глава Пентагона Ллойд Остин не проведет "глобальный пересмотр состояния сил" (global force posture review).

"Стратегически, это предупреждение Байдена Москве", - комментирует The New York Times такое решение американского лидера. И поясняет, что он стал "первым президентом США с момента распада СССР, который выступил против "перезагрузки" отношений с Россией, вместо этого объявив о новой стратегии сдерживания" в отношении нашей страны.

Действительно, касательно России Джозеф Байден в своем выступлении оказался многословен и предсказуемо агрессивен. Упомянув о "решимости России нанести ущерб и разрушить нашу демократию", Байден перечислил главные и набившие оскомину претензии Вашингтона к Москве. Среди них и якобы имевшие место кибератаки, и приписываемое России вмешательство в американские выборы, и бездоказательные отравления граждан. Вспомнил Байден и про блогера Алексея Навального, который, по его словам, "должен быть выпущен немедленно и без предварительных условий".

"Мы не будем колебаться, чтобы поднять цену для России", - сказал президент США, не уточнив, как он собрался это делать.

Стоит заметить, что к звучащим с берегов Патомака страшилках, в том числе и о возможных новых антироссийских санкциях, стоит относится с изрядной долей скепсиса. Так, по информации американского журналиста The New York Times Дэвида Сангера, помощники Джо Байдена на самом деле уверены, что США "порядком выдохлись" в смысле введения санкций в отношении России.

В том числе и поэтому в Вашингтоне, похоже, прежде всего рассчитывают на поддержку своих вассалов. "Мы будем более эффективны в отношении России, если будем работать в коалиции и координации с другими партнерами-единомышленниками", - заявил президент США. Другими словами, издержки намечающегося нового витка конфронтации с Москвой добивающиеся собственных стратегических целей американцы намерены переложить на своих "младших товарищей".

И для них у Байдена нашлись весьма высокопарные слова. "Необходимо восстановить мышцы демократических альянсов после атрофии последних нескольких лет пренебрежения", сказал американский лидер.

Любопытно, что в отношении Китая Джозеф Байден оказался не столь агрессивен, как того ожидали комментаторы. Лишь в очень общих чертах коснувшись американо-китайских отношений, президент США заявил, что Вашингтон будет противостоять "экономическим злоупотреблениям и агрессивным действиям, а также давать отпор атакам Китая на права человека". "Мы будем конкурировать с позиции силы", - резюмировал Байден.

Отметим, что свежепроизнесенную внешнеполитическую речь нового американского президента быстро подвергли критике. Одним из критикующих оказался бывший госсекретарь США Майк Помпео, который заявил, что не уверен, что американцы могут позволить себе еще восемь лет внешней политики, которая была при Бараке Обаме.

"Когда он говорит "Америка вернулась", значит ли это, что она вернулась к тому, что Китай снова будет ни во что нас не ставить, уничтожать миллионы рабочих мест в Канзасе или Южной Каролине? Надеюсь, под возвращением он подразумевает не это", - сказал Помпео.