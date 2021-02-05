Экс-главком ВМФ России Владимир Высоцкий умер на 67-м году жизни

Умер бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий. Как сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин, Владимир Сергеевич скоропостижно скончался на 67-м году жизни.

Причина смерти экс-главкома устанавливается.

Владимир Сергеевич Высоцкий родился 18 августа 1954 года в селе Комарно Львовской области Украинской ССР. В 1976 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище в Севастополе, в 1982 году - Высшие специальные офицерские классы ВМФ. На должности главкома ВМФ был назначен 12 сентября 2007 года. 6 мая 2012 года освобожден от должности Указом президента РФ.