Новости

В Ростове началась вакцинация участников парада Победы от COVID-19 11:39
Суд арестовал обвиняемого в поджоге машины Росгвардии на незаконной акции 11:36
Последствия снегопада в Москве ликвидируют более 9,5 тысячи единиц техники 11:35
В Уфе продлили арест фигурантам дела об изнасиловании дознавательницы 11:35
Все российские биатлонисты допущены к участию в чемпионате мира 11:27
В Дагестане 30 школьников обратились к врачам с пищевым отравлением 11:27
Андрей Дутов: Наши разработки уже сейчас совершают инновационный прорыв в отрасли 11:11
Челябинский учитель математики прославился видеоуроками в TikTok 10:52
В Москве поднимут температуру батарей из-за предстоящих морозов 10:49
Линейку поршневых двигателей для дронов создадут в России 10:48
Экс-главком ВМФ России Владимир Высоцкий умер на 67-м году жизни 10:46
Назначен глава МЧС Крыма 10:43
В Новосибирске глыбы льда рухнули с балкона на машину с водителем 10:26
Определился соперник сборной России в полуфинале Кубка АТР 10:24
В Москве "уставшие" офисы могут стать апартаментами 10:19
Переболевшие COVID-19 россияне выбрали санатории Крыма для оздоровления 10:19
Pfizer отозвала заявку на экстренное использование вакцины в Индии 10:12
Выставка "Язык несвободы" открылась в Музее истории ГУЛАГа 10:07
Mercedes-Benz отделится от Daimler 10:00
Брат главы Северной Осетии найден мертвым в своем доме 09:59
В Курганской области у сторонников радикального ислама изъяли оружие 09:53
Главный эпидемиолог Швеции предупредил о риске третьей волны COVID-19 09:52
Суд оштрафовал порт Новороссийска на 44,5 млн за вред Черному морю 09:51
В Бийске создали прибор для забора грунта на Луне 09:50
Петербург пережил самую холодную ночь с начала года 09:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
05.02.2021 10:46
Рубрика: Общество

Экс-главком ВМФ России Владимир Высоцкий умер на 67-м году жизни

Текст: Александр Степанов
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Умер бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий. Как сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин, Владимир Сергеевич скоропостижно скончался на 67-м году жизни.

Причина смерти экс-главкома устанавливается.

Владимир Сергеевич Высоцкий родился 18 августа 1954 года в селе Комарно Львовской области Украинской ССР. В 1976 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище в Севастополе, в 1982 году - Высшие специальные офицерские классы ВМФ. На должности главкома ВМФ был назначен 12 сентября 2007 года. 6 мая 2012 года освобожден от должности Указом президента РФ.

Общество Утраты Правительство Минобороны Военно-морской флот

Главное сегодня

В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с выплатами
Названы сроки вакцинации от COVID-19 для переболевших в первую волну
В России создают противотанковый комплекс, уничтожающий беспилотники
В Росстандарте разъяснили, для чего нужен эталон коронавируса
Ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно