Эксперт рассказал, когда антитела к COVID-19 исчезают из организма

Антитела к коронавирусу исчезают через несколько месяцев после формирования. Пожизненно они не могут существовать, пояснил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

А дальше все будет зависеть от собственного иммунитета человека. "Какой иммунитет изначальный у человека и как у него сформирован Т-клеточный ответ", - пояснил Тимаков агентству РИА Новости.

По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, каждая встреча с коронавирусом оставляет иммунный ответ. Поэтому даже если титр антител у переболевшего человека падает, у него сохраняются клетки памяти. Эти клетки могут начать выработку антител снова.