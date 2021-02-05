Эксперты предсказали России рекордное число медалей на Олимпиаде в Пекине

Известная компания Gracenote, которая занимается анализом и прогнозами в спорте, рассчитала, сколько медалей может завоевать сборная России на зимних Олимпийских играх в Пекине. Аналитики предрекают российским спортсменам второе общекомандное место и 34 завоеванных медали.

Столько отечественные спортсмены не завоевывали за всю историю, включая те времена, когда выступала команда СССР. Эта цифра вдвое больше того, что российская команда выиграла в Пхенчхане в 2018-м году (две золотые награды, шесть серебряных, девять бронзовых).

Свои расчеты Gracenote проводит на основе статистических данных по выступлениям спортсменов в командных и индивидуальных видах спорта на предыдущих Играх, а также чемпионатах мира и этапах Кубка мира.

Аналитики считают, что российские спортсмены выиграют в Пекине 34 награды: шесть золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых. По количеству золотых наград России предрекают только шестое место.

Первую строчку отдают спортсменам из Норвегии, которые, предположительно, выиграют 41 медаль (из них 25 золотых).