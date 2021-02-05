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05.02.2021 13:43
Рубрика: В мире

Эксперты ВОЗ оценили работу лаборатории в Ухане

Группа специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прибывшая 3 февраля в Ухань для исследования происхождения COVID-19, посетила лабораторию Уханьского института вирусологии, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". "Крайне сложно представить, что из этой лаборатории могла произойти некая утечка каких-либо материалов", - заявил Владимир Дедков, эксперт группы ВОЗ от России, замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.
Владимир Дедков: "Из лаборатории в Ухане не могла произойти утечка каких-либо материалов". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Владимир Дедков: "Из лаборатории в Ухане не могла произойти утечка каких-либо материалов". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Владимир Дедков: "Из лаборатории в Ухане не могла произойти утечка каких-либо материалов". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Для нашей миссии, конечно, было важно посетить лабораторию, пообщаться с коллегами, посмотреть, как все организовано. Не знаю, кто и на каком основании их критиковал. Работа в лаборатории организована на высшем уровне. Хорошая лаборатория. Я бы сказал, великолепная", - добавил Владимир Дедков, оценивая вероятность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане.

Еще один член экспертной группы, президент EcoHealth Alliance Питер Даззак, в свою очередь, сказал: "Я прекрасно знаком с этой лабораторией и коллективом. Здесь достигнуто множество выдающихся научно-исследовательских результатов". Эксперт считал попытку очернить репутацию лаборатории "фарсом", ведь именно проведенные тут исследования в значительной степени дали миру понимание природы вируса и заболевания.

Касательно рынка морепродуктов в китайском Ухане, Владимир Дедков корреспондентам сообщил следующее: "Мы были на рынке. Нет никаких доказательств, что это место происхождения вируса. Возможно, вирус появился в другом месте, но чисто гипотетически там есть все условия для распространения вируса".

3 февраля на очередной ведомственной пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после плодотворных дискуссий с китайскими коллегами группа специалистов ВОЗ посетила местные больницы, рынки и Центр по контролю и профилактике заболеваний. Китайская сторона намерена и впредь поддерживать сотрудничество с ВОЗ, придерживаясь принципов открытости, прозрачности и высокой ответственности.

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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