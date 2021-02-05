Эксперты ВОЗ оценили работу лаборатории в Ухане

"Для нашей миссии, конечно, было важно посетить лабораторию, пообщаться с коллегами, посмотреть, как все организовано. Не знаю, кто и на каком основании их критиковал. Работа в лаборатории организована на высшем уровне. Хорошая лаборатория. Я бы сказал, великолепная", - добавил Владимир Дедков, оценивая вероятность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане.

Еще один член экспертной группы, президент EcoHealth Alliance Питер Даззак, в свою очередь, сказал: "Я прекрасно знаком с этой лабораторией и коллективом. Здесь достигнуто множество выдающихся научно-исследовательских результатов". Эксперт считал попытку очернить репутацию лаборатории "фарсом", ведь именно проведенные тут исследования в значительной степени дали миру понимание природы вируса и заболевания.

Касательно рынка морепродуктов в китайском Ухане, Владимир Дедков корреспондентам сообщил следующее: "Мы были на рынке. Нет никаких доказательств, что это место происхождения вируса. Возможно, вирус появился в другом месте, но чисто гипотетически там есть все условия для распространения вируса".

3 февраля на очередной ведомственной пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после плодотворных дискуссий с китайскими коллегами группа специалистов ВОЗ посетила местные больницы, рынки и Центр по контролю и профилактике заболеваний. Китайская сторона намерена и впредь поддерживать сотрудничество с ВОЗ, придерживаясь принципов открытости, прозрачности и высокой ответственности.