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05.02.2021 15:55
Рубрика: В мире

Еврокомиссия не исключает закупок вакцины "Спутник V"

Текст: Александр Саможнев

Еврокомиссия не исключает централизованных закупок российской вакцины "Спутник V", если страны ЕС выразят к этому интерес, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости
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По его словам, для обсуждения вопроса о централизованных закупках российского препарата от коронавируса существует специальная площадка в рамках Управляющего совета по вопросам вакцин. Это позволяет оценивать возможности существующего портфеля вакцин и расширять его за счет того или иного производителя.

Кроме того, консультации позволят избежать острой конкуренции между странами ЕС, как только российская вакцина будет одобрена Европейским агентством по лекарственным препаратам, пояснил представитель Еврокомиссии.

В мире Европа Бельгия Международные организации Европейский союз Европейская комиссия Вакцинация от коронавируса

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