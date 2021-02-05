Еврокомиссия не исключает закупок вакцины "Спутник V"

Еврокомиссия не исключает централизованных закупок российской вакцины "Спутник V", если страны ЕС выразят к этому интерес, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

По его словам, для обсуждения вопроса о централизованных закупках российского препарата от коронавируса существует специальная площадка в рамках Управляющего совета по вопросам вакцин. Это позволяет оценивать возможности существующего портфеля вакцин и расширять его за счет того или иного производителя.

Кроме того, консультации позволят избежать острой конкуренции между странами ЕС, как только российская вакцина будет одобрена Европейским агентством по лекарственным препаратам, пояснил представитель Еврокомиссии.