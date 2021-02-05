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05.02.2021 17:04
Рубрика: Спорт

Фигуристки получат миллион рублей за победу в прыжковом фестивале

Текст: Анна Козина
В московском ледовом дворце "Мегаспорт" стартовал командный турнир Кубок Первого канала по фигурному катанию. Программу соревнований открыл необычный прыжковый фестиваль.
Елизавета Туктамышева. Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Елизавета Туктамышева. Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Елизавета Туктамышева. Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Он прошел в формате "битвы полов" - команда девушек против команды юношей. Элементы ультра-си исполнили Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, а также Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев. С огромным отрывом победу одержали девушки, которые разделят на четверых специальный призовой фонд в один миллион рублей.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Итак, как же все происходило? Фестиваль состоял из трех раундов. Сначала команда делала четыре разных прыжка: каскад "три-три", тройной аксель, любой четверной и каскад "четыре - три". Затем каждый участник исполнил свой самый сложный прыжок. Напоследок каждый фигурист сделал каскад из пяти (!) прыжков. В состав судейской бригады вошли наши заслуженные тренеры Татьяна Тарасова, Елена Чайковская, Тамара Москвина, первая в истории российского спорта олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова и двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков, который сейчас выбрал для себя тренерскую стезю.

Прыжки оценивали по старой системе - 6,0. После первого раунда парни вели со счетом 68,7 - 67,22 балла. Девушки отстали из-за падения Туктамышевой с тройного акселя. Кроме того, Трусова коснулась рукой льда на приземлении с четверного лутца. Во втором раунде Туктамышева взяла реванш, идеально исполнив свой коронный аксель и получив от всех судей 6,0. Трусова, Щербакова и Валиева блестяще справились с четверными. А вот у мужчин с "квадами" не задалось. Михаил Коляда упал с четверного тулупа, Макар Игнатов - с четверного риттбергера. У Мозалева был недокрут на четверном флипе и приземление на две руки. На четверном лутце устоял только Алиев. Теперь уже одиночники проигрывали девушкам больше двух баллов: 128,96 против 131,02.

В конкурсе каскадов из пяти прыжков мужчин снова преследовали неудачи. И Коляда, и Алиев из-за ошибок на первом четверном не могли "пристегнуть" к нему остальные. Все девушки были безупречны и одержали заслуженную победу с итоговым счетом 246,3 против 194,7 балла.

Спорт Фигурное катание

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