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05.02.2021 18:38
Рубрика: Происшествия

ГИБДД РФ: Число погибших на дорогах в прошлом году сократилось на 5%

Текст: Владимир Баршев

По предварительным итогам прошлого года количество погибших в дорожных авариях сократилось на пять процентов. Это более чем 900 спасенных жизней. Такие данные привел глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников на совещании по подведению итогов межведомственного взаимодействия в сфере повышения безопасности дорожного движения за 2020 год.

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости
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Открывая совещание в режиме видеоконференции, первый заместитель министра внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой отметил, что прошедший 2020 год ввиду осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки стал серьезным испытанием как для граждан, так и для органов государственной власти. Однако благодаря совместным усилиям удалось сохранить и углубить межведомственное взаимодействия по ключевым позициям в сфере обеспечения безопасности дорожного движения как на национальном, так и на международном уровнях.

Он напомнил, что в 2020 году завершилось первое в истории Десятилетие действий по повышению безопасности дорожного движения, провозглашённое Организацией Объединенных Наций. На 74-й сессии Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз признала Российскую Федерации лидером взаимодействия в этой области, а также провозгласила запуск Второго десятилетия действий по безопасности дорожного движения, цель которого - снизить на 50 процентов смертность и травматизм в результате ДТП. По предварительным итогам первого десятилетия, более чем на треть уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий и погибших в них людей. Практически наполовину сократилось число погибших несовершеннолетних, а также пешеходов.

Михаил Черников обозначил основные проблемы, влияющие на аварийность. Это смертность, связанная с наездами на пешеходов, управлением автомобилем с признаками опьянения, а также с выездом на встречную полосу. На профилактике этих факторов будет сконцентрирована работа Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Также глава Госавтоинспекции детально остановился на направлениях межведомственного сотрудничества, которые потребуют внимания в наступившем году. В частности, это взаимодействие с Минтрансом в сфере предупреждения аварийности на пассажирском транспорте, реализация совместно со службой судебных приставов принципа неотвратимости наказания, работа с Минздравом по вопросам воздействия на водителей с признаками опьянения, сотрудничество с Министерством просвещения для повышения качества подготовки водителей и обучения детей правилам безопасного участия в дорожном движении.

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