Гинцбург пояснил, почему исследования "Спутника V" на детях начнутся в мае

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассчитывает получить разрешение Минздрава России на проведение клинических исследований вакцины "Спутник V" на детях в мае. Об этом он сообщил ТАСС.

Согласно российскому и международному законодательству, клинические исследования на детях всех лекарственных препаратов, включая и вакцины, можно проводить только после полного и удачного завершения исследования на взрослом населении, пояснил Гинцбург.

"Результаты исследований на взрослых, как я говорил ранее, будут завершены в мае. В настоящее время мы с педиатрами готовим пакет документов для проведения исследований вакцины у детей. Вопрос кропотливый, и надеюсь, к маю мы получим разрешение на соответствующие исследования вакцины на группе 18-", - заключил глава НИЦ имени Гамалеи.