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05.02.2021 08:42
Рубрика: Общество

Гинцбург: После прививки нужно снизить физические нагрузки

Текст: Ирина Невинная

После прививки "Спутником V" не рекомендуется перегружать себя в течение полутора - двух дней большими физическими нагрузками. Такую рекомендацию дал директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Это нужно для лучшего формирования иммунного ответа на вакцину.

Фото: Виктор Гуменюк/ТАСС
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"Если человек привык регулярно заниматься теми видами спорта, которые требуют длительной выносливости - бег на длинные дистанции, бег на лыжах на несколько десятков километров, плавание продолжительное, то просто надо снизить немного нагрузку, в полтора-два раза, не доводить себя до изнеможения", - цитирует Гинцбурга ТАСС.

Ученый пояснил, что процесс образования антител очень энергетически затратный, а длительные занятия спортом на выносливость затрудняют синтез белка, который необходим для формирования антител к коронавирусной инфекции.

"Поэтому человеку просто не хватит глюкозы, сахаров, чтобы обеспечить работу двух процессов равномерно", - сказал Гинцбург.

Он также отметил, что нормальной выработке антител препятствует депрессивное состояние, на что нужно обратить внимание, планируя прививку. Такие вредные привычки, как алкоголизм и наркомания также уменьшают вероятность нормальной реакции организма на введение вакцины. Гинцбург рекомендует всегда придерживаться здорового образа жизни.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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