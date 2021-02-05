Гинцбург: После прививки нужно снизить физические нагрузки

После прививки "Спутником V" не рекомендуется перегружать себя в течение полутора - двух дней большими физическими нагрузками. Такую рекомендацию дал директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Это нужно для лучшего формирования иммунного ответа на вакцину.

"Если человек привык регулярно заниматься теми видами спорта, которые требуют длительной выносливости - бег на длинные дистанции, бег на лыжах на несколько десятков километров, плавание продолжительное, то просто надо снизить немного нагрузку, в полтора-два раза, не доводить себя до изнеможения", - цитирует Гинцбурга ТАСС.

Ученый пояснил, что процесс образования антител очень энергетически затратный, а длительные занятия спортом на выносливость затрудняют синтез белка, который необходим для формирования антител к коронавирусной инфекции.

"Поэтому человеку просто не хватит глюкозы, сахаров, чтобы обеспечить работу двух процессов равномерно", - сказал Гинцбург.

Он также отметил, что нормальной выработке антител препятствует депрессивное состояние, на что нужно обратить внимание, планируя прививку. Такие вредные привычки, как алкоголизм и наркомания также уменьшают вероятность нормальной реакции организма на введение вакцины. Гинцбург рекомендует всегда придерживаться здорового образа жизни.