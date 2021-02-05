Главный эпидемиолог Швеции предупредил о риске третьей волны COVID-19

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил о возможности третьей волны коронавируса, если граждане не ограничат контакты. Об этом сообщает телеканал SVT.

Он рассказал, что власти королевства разработали несколько сценариев распространения коронавируса. Первый предусматривает снижение распространения инфекции. Второй - учитывает, что уровень ее распространения будет высоким. Третья волна COVID-19 предусмотрена третьим сценарием. "Это может начаться относительно скоро, через несколько недель", - предупредил Тегнелл и призвал максимально ограничить контакты.

Премьер-министр страны Стефан Лёвен также признал, что в настоящее время риски ухудшения эпидемиологической ситуации в Швеции сохраняются. "Ситуация с коронавирусом по-прежнему очень серьезна. Она может быстро ухудшиться", - заявил глава кабинета министров и анонсировал продление ряда ограничений еще на неделю.

Официальные источники сообщают, что число умерших от коронавируса в Швеции на этой неделе перевалило за 12 тысяч.

Между тем, власти Швеции собираются разработать цифровые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Правительство надеется, что сертификаты можно будет ввести к лету.