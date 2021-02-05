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05.02.2021 14:26
Рубрика: Digital

Google исправила серьезную уязвимость в Chrome

Текст: Иван Черноусов

Компания Google выпустила важное обновление для браузера Chrome. Оно исправляет уязвимость с высокой степенью опасности, которая была обнаружена специалистом в области компьютерной безопасности Маттиасом Буленсом.

Фото: Олег Прасолов/РГ
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Как пишет издание ZDNet, Google не раскрывает подробности устраненной уязвимости, так как она до сих пор присутствует в сторонних проектах, основанных на "движке" браузера Chrome. Но воспользовавшись данной уязвимостью, хакеры могут запускать вредоносный код на компьютере жертвы. Кроме того, брешь в системе безопасности браузера "активно используется в реальной жизни".

Обновление уже доступно для компьютеров на Windows, MacOS и Linux. Для его установки необходимо выбрать вкладку "Настройки", далее меню "Проверка безопасности", пункт "Выполнить проверку" и нажать на клавишу "Перезапустить".

Digital Интернет Компании Информационные технологии Google

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