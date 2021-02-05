У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Google грозит удалить данные пользователей. Как этого избежать

Текст:   Антон Благовещенский
05.02.2021,  
18:47
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Из сервиса Google Play Музыка 24 февраля будут удалены загруженные пользователями треки. Восстановить материалы, к которым относятся как личная фонотека, так и купленные композиции, будет невозможно, говорится в официальном сообщении.

Xiaomi "убивает" сервисы Google на своих смартфонах

Для того чтобы избежать этого, пользователям рекомендуется перенести фонотеку в сервис YouTube Music, используя специальный инструмент переноса - он доступен в фирменном приложении и на сайте music.youtube.com.

Также для скачивания музыки вплоть до 24 февраля можно воспользоваться Google Архиватором.

музыка
Нового Android не будет. Четыре смартфона Samsung остались без обновлений 03.02.2021
Хор исполнил легендарные системные звуки Windows 26.01.2021
Apple назвала самую популярную музыку в России 03.12.2020
Google
Фото: Britta Pedersen/Pool via AP
Илон Маск сообщил, когда стартуют испытания по чипированию людей 03.02.2021
Xiaomi "убивает" сервисы Google на своих смартфонах 02.02.2021
Поиск Google могут впервые отключить в целой стране 22.01.2021
YouTube
Салют, SberBox! Включаем новую ТВ-приставку от Сбера 11.11.2020
Детская песенка установила новый рекорд YouTube, обогнав хит "Despacito" 02.11.2020