Из сервиса Google Play Музыка 24 февраля будут удалены загруженные пользователями треки. Восстановить материалы, к которым относятся как личная фонотека, так и купленные композиции, будет невозможно, говорится в официальном сообщении.

Для того чтобы избежать этого, пользователям рекомендуется перенести фонотеку в сервис YouTube Music, используя специальный инструмент переноса - он доступен в фирменном приложении и на сайте music.youtube.com.

Также для скачивания музыки вплоть до 24 февраля можно воспользоваться Google Архиватором.