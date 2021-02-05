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05.02.2021 11:51
Рубрика: Общество

Хирурги впервые смогли успешно выполнить пересадку лица и рук

Текст: Алена Ларина

Впервые в мире проведена успешно одновременная пересадка лица и обеих рук пациента, который пострадал от ожогов в автомобильной аварии. По прошествии полгода трансплантаты функционируют нормально.

Фото: pixabay.com
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Пересадка лица и рук требует кропотливой микрохирургической работы по сшиванию сосудов, нервов, сухожилий, мышц и особенно высокой точности при операции на лице. До сих пор в мире было всего две попытки одновременной трансплантации лица и обеих рук. Одна из них - во Франции - завершилась неудачей: пациент умер от осложнений. В результате второй, проведенной в США, лицо прижилось, а руки (из-за реакции отторжения) пришлось ампутировать.

В медицинском центре Нью-йоркского университета была сделана третья подобная операция, и она оказалась успешной. Пациентом стал лаборант фармкомпании, который заснул за рулем после ночной смены. Произошла авария, в которой водитель получил 80 процентов ожогов поверхности тела.

Подготовка к трансплантации началась в начале 2019 года. С большим трудом был найден подходящий донор. В итоге лаборанту ампутировали обе руки до середины предплечья, заменив их донорскими, а на лице пересадили всю кожу и хрящи от линии волос до шеи, фрагменты скуловых дуг, костей носа и нижней челюсти с прилегающими мышцами, нервами и сосудами.

В лечении пациента участвовали 140 медработников. Потом началась его длительная реабилитация. Через полгода мужчина смог моргать, поднимать брови, морщиться, самостоятельно принимать пищу, одеваться, играть с собакой, тренироваться с двадцатикилограммовым грузом. Чтобы не произошло отторжения тканей, ему придется всю жизнь принимать иммунодепрессанты. По мнению хирургов, шансы на успех в этом случае были малы, но результаты превзошли все ожидания врачей.

Общество Наука

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