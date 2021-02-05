Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 февраля 2021 года № 29-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2021 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", учитывая решение Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 26 января 2021 года № 2), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2021 год:

в среднем на душу населения - 16 281 рубль;

для трудоспособного населения - 17 500 рублей;

для пенсионеров - 13 236 рублей;

для детей - 16 306 рублей.

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







