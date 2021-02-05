Игрок "Порту" госпитализирован после столкновения с Крицюком

Матч чемпионата Португалии между "клубами "Белененсеш" и "Порту" был прерван на 10 минут после столкновения российского вратаря хозяев Станислава Крицюка и игрока гостей Нану. Игрок "Порту" покинул поле на машине "Скорой помощи".

Эпизод произошел на 87-й минуте встречи. Футболист гостей выполнил навес в штрафую, где вышедший из ворот Крицюк врезался в соперника.

Нану сразу же потерял сознание и на поле экстренно выехала машина "Скорой помощи". Медики забрали футболиста, который по словам другого игрока "Порту" Пепе, пришел в себя.

Пока не сообщается о степени тяжести травм игрока, однако Пепе сообщил, что врачи сказали ему, что с Нану все в порядке.

Матч завершился вничью 0:0, а Крицюк был признан лучшим игроком встречи.