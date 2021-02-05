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05.02.2021 11:17
Рубрика: Культура

Ильдар Абдразаков открыл программу оперного пения

Текст: Северьян Цагарейшвили
Образовательная программа Ильдара Абдразакова - это серия мастер-классов выдающихся певцов современности в рамках его ежегодного оперного фестиваля. Программа проводится в зале Мясковского при Московской консерватории для студентов высших учебных заведений, начинающих вокалистов и молодых певцов, уже имеющих сценический опыт.
Фото: пресс-служба фестиваля Ильдара Абдразакова Фото: пресс-служба фестиваля Ильдара Абдразакова
Фото: пресс-служба фестиваля Ильдара Абдразакова

С момента своего появления в 2018 году фестиваль, основанный знаменитым басом Ильдаром Абдразаковым, является одним из крупнейших музыкально-вокальных проектов, которые проводятся с целью поддержки талантливой молодежи. В этому году заявки на участие в программе фестиваля подали более четырехсот молодых певцов из России, Беларуси, Австрии, Великобритании, Германии, Италии и многих других стран. Выбраны из них были лишь несколько десятков человек, а лучшим представится возможность выступить в гала-концерте 8 февраля.

Фото: Наташа Разина/Мариинский театр
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В первые дни программы с молодыми сопрано занималась известная сопрано Вероника Джиоева. Выбранный участницами репертуар был достаточно многогранным - от драматических арий до нежных лирико-колоратурных, от строгой моцартовской классики до веризма. Но залог правильного пения в любой партии, будь то Сюзанна в "Свадьбе Фигаро" или Лиза в "Пиковой даме", - это звук на дыхании, опертый и насыщенный. Голос в первую очередь должен быть правильно выстроен - именно эта мысль прошла красной нитью через весь мастер-класс Вероники Джиоевой.

- Очень часто педагоги за границей учат произношению, стилю, отношению к словам, но на звучание голоса обращают мало внимания, - говорит певица. - Конечно, работа над музыкальной стороной необходима, но только тогда, когда уже есть необходимый фундамент.

Фото: пресс-служба фестиваля Ильдара Абдразакова

Вот молодая вокалистка поет арии Церлины из моцартовского "Дон Жуана" и Саломеи из "Иродиады" Массне. Всего за несколько минут мастер-класса Джиоевой удается объяснить, в чем недостатки молодой певицы, и, уяснив нужные приемы, девушка раскрывается - ее голос меняется, тембр расцветает новыми красками и оттенками так, что зал взрывается аплодисментами.

А как только звучание окрепло - можно заняться музыкой, стилем, вниманием к авторскому тексту.

Фото: Илья Коротков
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- Моцарта мы не можем петь, как Пуччини, - отмечает певица. - В Пуччини можно "поваляться" в звуке, сделать красивые "подходы" к нотам, а в Моцарте это неприемлемо: нужен ровный звук, точная атака, без подъездов и, конечно, без пуччиниевской свободы".

Другого взгляда на работу с участниками мастер-классов придерживается Дмитрий Корчак - лирический тенор, уже не первый десяток лет исполняющий ведущий репертуар на крупнейших сценах мира. Он работал с молодыми тенорами.

- Я никогда не был поклонником такого мероприятия, как мастер-класс. Я долго не понимал, что можно дать человеку всего за двадцать-тридцать минут, - признался Корчак, обращаясь к залу и участникам. - Но в последнее время я пересмотрел свой взгляд на мастер-классы: теперь я воспринимаю их не как певец, а как человек, который дирижирует спектаклями. Пытаться менять технику в рамках мастер-класса бесполезно, ведь часто, чтобы понять, как взять ту или иную ноту, певцу нужны годы. Поэтому мне важно в первую очередь ваше понимание стилистики, фразировки и, самое важное, то, насколько быстро вы реагируете на все замечания. Если вы реагируете быстро, то у вас возможно певческое будущее.

Фото: пресс-служба фестиваля Ильдара Абдразакова

Что такое "грусть" в голосе при исполнении французской лирической оперы, как правильно выстраивать фразы в старинных ариях Бенедетто Марчелло, в каком стиле нужно петь классические салонные романсы Паоло Тости- все эти нюансы, позволяющие певцу глубже проникнуть в музыку, нашли отклик у теноров, с вниманием относившихся к замечаниям мастера. "Я хочу видеть в вас артистов", - это главное требование Дмитрия Корчака при работе с молодыми певцами.

Справка "РГ"

Образовательная программа IV Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова продлится до 10 февраля. Все мастер-классы транслируются в онлайн-режиме на YouTube-канале фонда Абдразакова. Помимо Дмитрия Корчака и Вероники Джиоевой, с молодыми артистами работают Ильдар Абдразаков, Василий Ладюк и Екатерина Семенчук.

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